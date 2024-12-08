مسلسل "موعد مع الماضي" يتصدر مشاهدات نتفليكس في مصر

تصدر مسلسل "موعد مع الماضي" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس العالمية في مصر، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاقه.

حظي العمل بإشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن إعجابهم بالقصة المشوقة والأداء اللافت. خاصة أن المسلسل يقدم تجربة ممتعة مليئة بالتشويق والإثارة.

المسلسل، الذي بدأ عرضه حصريًا على نتفليكس، يتألف من ثماني حلقات مليئة بالتشويق. تدور الأحداث في مصر حول رحلة "يحيى" (آسر ياسين) المحفوفة بالمخاطر لكشف لغز مقتل شقيقته "نادية". ومع تصاعد التوتر، تصبح جميع الشخصيات مشبوهة، ويبدأ المشاهدون في التساؤل: هل ستظهر الحقيقة أم تبقى الأسرار طي الكتمان؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد قصة جريمة، بل هو رحلة في أعماق النفس البشرية، حيث تلتقي الحقيقة بالخداع وتتغير المصائر مع كل قرار. المسلسل يأخذ المشاهدين في تجربة مفعمة بالإثارة، تجعلهم يتساءلون باستمرار: هل يمكننا الهروب من ماضينا؟.

العمل من إنتاج "مجموعة كاريزما"، والمنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وسيناريو محمد المصري.

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، صبا مبارك (منى).