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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطران بورسعيد يترأس قداس جنازة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية

مطران بورسعيد يترأس
مطران بورسعيد يترأس قداس جنازة عضو مجلس الغرفة التج
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ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الأحد، قداس جنازة ميمي الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، والذي أقيم بكنيسة أبي سيفين بحي الزهور.

 وذلك بمشاركة  لفيف من كهنة مطرانية بورسعيد، وسط حضور حاشد من الأقباط الأرثوذكس، وأبناء المحافظة وقيادات المدينة على حد السواء.

 

وشهدت الجنازة مشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة، حيث حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأسبق، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية بالكامل، ومهندس على جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي الأحزاب.

وسيطرت حالة من الحزن على الأجواء أثناء القداس، نظرا لما كان يتمتع به الفقيد من علاقة طيبة مع جميع الأوساط في المدينة الباسلة من مسيحيين ومسلمين على حد السواء.

ومن جانبه، قدم مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، خلال كلمته واجب العزاء لأسرة الراحل ميمي الجندي، مؤكدا بأنه كان خير مثال للسيرة الطيبة، لأنه كان محب للجميع ويقدم الخدمات والمساعدات لكل من يحتاجه، كما أنه كان رجلا وطنيا من الطراز الأول يعشق تراب وطنه ويبذل قصاري جهده من أجل خدمته .

في سياق متصل، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن جميع الكهنة يتقدمون بخالص التعازي لأسرة الفقيد ميمي الجندي والذي كان مثالاً  حقا يحتذى به في التعاون والخدمة المجتمعية.

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