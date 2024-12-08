ليستر سيتي يخطف التعادل بريمونتادا على برايتون في الدوري الإنجليزي

استطاع فريق ليستر سيتي خطف نقطة التعادل بريمونتادا مثيرة ضد برايتون بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في ثاني مباريات نيستر روي فى ادارته لفريق ليستر سيتي.

افتتح برايتون التهديف طارق لامبتي في الدقيقة 37، وعزز يانكوبا مينته بالهدف الثاني في الدقيقة 79.

لكن سرعان ما تماسك ليستر سيتي حيث جاء هدف التعادل في الدقيقة 86 من الشوط الثاني ، عن طريق جيمي فاردي.

وسجل ليستر سيتي هدفًا قاتلًا ليحرز نقطة التعادل فى الدقيقة 90+1 عن طريق عن طريق بوبي ريد، ليضع الفريق صاحب الأرض بهدف ثان بنتيجة هذه المباراة، لايزال ليستر سيتي يعاني في منطقة الهبوط بـ 14 نقطة في المركز الـ16 بجدول الدوري، بينما وارتفع رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز السابع.