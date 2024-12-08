وزيرتا التضامن والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر الخير.

ويهدف بروتوكول التعاون إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء، بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بقيمة ٢ مليون جنيه.

كما شهدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية لتطوير عدد من الحضانات في المحافظة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلتا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

كما تفقدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.