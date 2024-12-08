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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بإنشاء جامعتين خاصتين باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية وقرار رقم و566 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.
 

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