أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية وقرار رقم و566 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.
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قرار جمهوري بإنشاء جامعتين خاصتين باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا والمصرية الصينية
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أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية وقرار رقم و566 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.
أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية وقرار رقم و566 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية.