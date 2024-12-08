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الأحد 08 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بورنموث يخطف الثلاث نقاط من "سام مرسى" إبسويتش تاون في +90

جاب من المباراة
جاب من المباراة
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انتهت مباراة إبسويتش تاون والذي يلعب له المحترف المصري سام مرسي  ضد بورنموث بفوز الأخير 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن الجولة ال 16 من  منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

المباراة شهدت أداءً قويًا من الفريقين، حيث سعى كل منهما لتحقيق الانتصار، حيث افتتح إبسويتش تاون التسجيل في الدقيقة 21، بهدف رائع من اللاعب كونور تشابلن لكن بورنموث استعاد توازنه متأخرا فى الدقيقة 85  من الشوط الثاني، عندما أحرز انيس اونال هدف التعادل  واستمرت المحاولات  حتي احرز بورنموث هدف الفوز فى ال 90+  عن طريق الاعب دانجو واتارا

بنتيجة المباراة، يواصل إبسويتش تاون نتاجئه السلبية  بينما يحافظ بورنموث على مركزه في النصف السفلي.

سام مرسي إبسويتش تاون بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز غياب