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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة سيدات الزمالك تعلن القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك
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أعلن أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الصين، خلال الفترة من17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

“نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في الصين.

ومن المقرر، أن تغادر بعثة الفريق إلى الصين يوم 14 ديسمبر الجاري.

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