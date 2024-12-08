أرسنال يفقد مزيدًا من النقاط ويتعادل مع فولهام في مباراة مثيرة

انتهت منذ قليل مباراة الارسنال وفولهام بالتعادل الايجابي 1/1 في الجولة الـ 16 من الدوري الانجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب فريق آرسنال الذي سعى للضغط، ولكن فولهام تمكن من الدفاع بشكل جيد، واستطاع أن يتقدم بهدف رائع من لاعبه راؤول خمينيز فى الدقيقة 11 من الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم.

ورغم المحاولات المستمرة من آرسنال لتوسيع الفارق، إلا أنه نجح في العودة في الدقيقة 55 من الشوط الثاني عن طريق لاعب الدفاع وليام ساليبا.

استمرت المباراة مفتوحة مع محاولات من الجانبين، لكن لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك مجددًا وفي النهاية، انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، يحتفظ آرسنال بموقعه لملاحقة ليفربول المتصدر، بينما يواصل فولهام تقدمه في منتصف الجدول.