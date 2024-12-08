جامعة دمياط تحتفل بتنصيب اتحاد طلابها للعام الدراسي 2024/2025

احتفلت جامعة دمياط، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، بتنصيب اتحاد طلابها للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في حفل مميز أقيم اليوم ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ بقاعة المؤتمرات "فاروق شوشة" بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، إلى جانب مشاركة أسرة "طلاب من أجل مصر".

بدأت فعاليات الحفل الذي قدمه الدكتور محمد ماهر رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب إبراهيم محسن.

أعقب ذلك عرض فيديو تعريفي عن أنشطة وأهداف أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة.

وألقى نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام السابق ، الخريج "عمار علاء" ، كلمة هنأ فيها الاتحاد الجديد، مشيراً إلى أن هذا التنصيب هو تكليف بالغ الأهمية ويعكس ثقة الجامعة في قدراتهم على تحمل المسئولية.

من جانبها، ألقت رئيس اتحاد طلاب الجامعة المنتخبة للعام الحالي ، الطالبة "سارة عماد"، كلمة استعرضت فيها خطط الاتحاد للعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن العديد من المبادرات المتميزة، مثل تخصيص ممثل من ذوي الهمم في الاتحاد، تنظيم ملتقى يضم 5 جامعات من جامعات الدلتا، وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات تعليمية مثل "سيكم" ، كما أشارت إلى تأسيس 3 لجان إعلامية وعلاقات عامة وتنظيم، مؤكدة على دور الاتحاد في دعم الطلاب وتعزيز مشاركتهم الفعالة ، واختتمت كلمتها بجملة وجهتها لزملائها الطلاب قائلة:"طموحنا يصنع المستقبل".

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في كلمته على أهمية هذا اليوم باعتباره يوماً للاحتفال بالطلاب واتحادهم الجديد، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية التنمية ، وأضاف قائلا: "نحن نثق في قدراتكم لدعم مسيرة التنمية في مصر ودفع عجلة الاقتصاد المصري ورفعة شأنه".

كما وجه الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر الطلاب، مؤكداً أن الاتحاد الجديد يقع عليه مسئولية كبيرة في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحسين الحياة الطلابية.

وفي كلمته الختامية، أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، ثقته التامة في الاتحاد الجديد، داعياً أعضاءه للعمل بروح الفريق والعزيمة، وأوضح أن الجامعة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشاريعهم وطموحاتهم ، وأضاف: "نحن نثق في قدراتكم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مشرق للجامعة والوطن".

اختتم الحفل بفقرة موسيقية مميزة بقيادة الأستاذة الدكتورة هدى عبد النبي رئيس قسم التربية الموسيقية، ليشهد الحضور في النهاية تنصيب اتحاد طلاب جامعة دمياط للعام الدراسي 2024/2025 ، والذي جاء بتنصيب الطالبة سارة عماد الدين عبد القادر بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة دمياط، والطالب أنس أحمد الدسوقي عيد نائبًا للرئيس.

كما جرى تنصيب أمناء وأمناء مساعدين للجان الفرعية للاتحاد، التي تضم لجان الأسر الطلابية، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، والعلمية.

وجاء تشكيل اللجان الفرعية لاتحاد الطلاب على النحو التالي:

لجنة الأسر الطلابية

أمين اللجنة: الطالبة مريام فارس الفلاح

أمين مساعد: الطالب حسين ماجد الإتربي.

اللجنة الفنية:

أمين اللجنة: الطالبة مريم إبراهيم أنور

أمين مساعد: الطالبة ملك عمرو سرية

اللجنة الرياضية:

أمين اللجنة: الطالب يوسف محمد المهدي

أمين مساعد: الطالبة صافي مصطفى الغالي.

اللجنة الثقافية:

أمين اللجنة: الطالبة نورهان سعد البنان

أمين مساعد: الطالبة شهد السيد الداوودي.

لجنة الجوالة:

أمين اللجنة: الطالب عبد الرحمن أيمن حواس

أمين مساعد: الطالبة جنة عبد الخالق السعيد

اللجنة الاجتماعية:

أمين اللجنة: الطالبة شهد السيد الأسمر

أمين مساعد: الطالب محمد رضا عسل

اللجنة العلمية:

أمين اللجنة: الطالبة إسراء سامي عميره

أمين مساعد: الطالب أحمد أكرم المنسي