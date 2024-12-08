أكد العراق ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، مشددا على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإن التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد إن الحكومة العراقية تتابع مجريات تطور الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق. وأضاف أن العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، مشددا على أن أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكل أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولا إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين.