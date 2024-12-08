صحة سيناء: مستمرون في تطوير بيئة العمل والمرافق بمستشفى الشيخ زويد

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء مساء اليوم ، أعمال رفع كفاءة المرافق والإصحاح بمستشفى الشيخ زويد المركزي بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأكد وكيل الصحة علي استمرار تطوير بيئة العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة وخصوصا المستشفيات، مشيرًا إلى جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة في محافظة شمال سيناء بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتفقد الدكتور بدر أثناء الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى،

ووجه الدكتور أحمد بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة مرافق وخدمات المستشفى والعمل على سرعة الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي.