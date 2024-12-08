قمة البريميرليج.. سانشو وجاكسون يقودان تشيلسي لمواجهة توتنهام

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، فى القمة المرتقبة بينهما بعد قليل، على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: روميو لافيا، بينوا بادياشيلي، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

ويحتل فريق تشيلسي وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الثالث، فيما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.