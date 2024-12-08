إيران: الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلاده بعيدا عن الإملاءات الأجنبية

أكدت إيران مواقفها الثابتة لاحترام وحدة وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية السورية، مشددة على أنها لن تدخر أية جهود لدعم الاستقرار والهدوء في سوريا، ومن هذا المنطلق ستواصل مشاوراتها مع جميع الأطراف المؤثرة، وخاصة الأطراف الإقليميين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، تعقيبا على التطورات الأخيرة في سوريا "إن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلاده بعيدا عن التدخلات المخربة او الإملاءات الأجنبية، وتحقيق هذا الهدف يستدعي الإنهاء الفوري للمواجهات العسكرية والحول دون التحركات الإرهابية، والبدء في حوار وطني يشمل جميع الأطراف المكونة للمجتمع السوري، وبالتالي تشكيل حكومة شاملة تمثل الشعب السوري برمته".

وأضافت: "إيران كسابق عهدها تدعم الآليات المبنية على القرار 2254 الأممي من أجل مواصلة العملية السياسية في سوريا، كما ستمضي في تعاملها البناء مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص".

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران ترصد بدقة التطورات في سوريا والمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار تحركات وإجراءات المؤثرين على الساحة السياسية والأمنية لسوريا، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة أيضا.