وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تضعان حجر أساس إنشاء سوق مركزي بالعريش

وضعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال زيارتهما لمحافظة شمال سيناء حجر أساس سوق مركزي بمدينة العريش، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء والمدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش.

حيث قام اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بشرح المشروع وهو سوق على مساحة ٥٧٥٠ متر مربع، حيث من المقرر أن يتضمن ٢٤ محل دورين، وكافتيريا، ومطاعم، و٢٧ محل ارضي.

كما وضعت الوزيرتين حجر أساس إنشاء أرض معارض حيث أفاد المدير العام رئيس مركز ومدينة العريش بأن المعارض دائمة و على مساحة ٢٥٥٠ م، بمدينة العريش، وذلك لعرض المنتجات السيناوية بشكل دائم.