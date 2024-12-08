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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

25 شهيدا بينهم أطفال ونساء إثر استهداف الاحتلال مدينة غزة ومخيم البريج

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بالقرب من منتزه البلدية بمدينة غزة.

كما استشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "أبوحسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.

قصف للاحتلال استشهد 25 فلسطينيا مخيم البريج غزة