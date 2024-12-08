قمة البريميرليج.. تشكيل هجومى لتوتنهام أمام تشيلسى

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، فى القمة المرتقبة بينهما بعد قليل، على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: موسيس كايسيدو- بادياشيلي- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: روميو لافيا- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو- ميكولاس جاكسون- جادون سانشو.

ويحتل فريق تشيلسي وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الثالث، فيما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة