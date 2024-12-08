فيورنتينا يواصل انتصاراته ويهزم كالياري في الدوري الإيطالي

حقق فريق فيورنتينا، الفوز على ضيفه كالياري 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أرتيميو فرانكي" ضمن منافسات الجولة الـ15 من في الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب فيورنتينا دانيلو كاتالدي في الدقيقة 24، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة، ليظل في المركز الرابع في جدول الترتيب، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة. وحقق الفريق 9 انتصارات حتى الآن، مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة، في موسم يواصل فيه تقديم مستويات مميزة.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر، بعد أن تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم، ليواصل معاناته في البطولة، حيث حقق 3 انتصارات و5 تعادلات حتى الآن.

وتستمر مسيرة فيورنتينا الناجحة في الدوري الإيطالي، حيث يبدو الفريق في طريقه لتحقيق مزيد من الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.