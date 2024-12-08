جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة «نحن الحياة»

شاركت جامعة كفر الشيخ في فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، تحت شعار «نحن الحياة»، فى المدينة الشبابية بأبو قير شرق الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ايهاب جاد مدير عام رعايه الطلاب بالجامعة.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز الطالب محمود هاشم بكلية الاداب الفرقة الرابعة بالميدالة البرونزية في رفع الاثقال، مقدماً التهنئة للطالب محمود هاشم على حصوله على المركز الثالث بالبطولة متمنياً له المزيد من التوفيق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في هذا المهرجان الرياضي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين من ذوى الهمم للتعرف على طرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلبة وزيادة التقارب والتعارف بينهم، إلى جانب الإسهام من خلال الرياضة في المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، كما يسهم المهرجان فى اكتشاف المواهب الرياضية من ذوى الهمم وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إكتشاف الابطال والموهوبين من ذوى الهمم بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن المهرجان الرياضى يأتى فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية شريحة ذوى القدرات والهمم وفى إطار رؤية مصر 2030 ، وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف الى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجه فى المجتمع، موضحاً أنه شارك بالمهرجان 645 طالب وطالبة يمثلون 24 جامعة مصرية الى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات المشاركة.