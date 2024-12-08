زي النهاردة.. الدولة العثمانية تُعلن الحرب على جمهورية البندقية

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية المهمة ونقدم لكم أبرزها:

_عام 1714 الدولة العثمانية تعلن الحرب على جمهورية البندقية.

_عام 1941 الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم على بيرل هاربر.1947

_عام 1949 - تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا.

_عام 1952 الاضطرابات تعم الدار البيضاء بسبب مقتل مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد.

_عام 1958 - صدور العدد الأول من مجلة العربي في الكويت والتي يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكي.

_1966 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي.

_عام 1969 - سوريا تصادر ممتلكات شركة نفط العراق.



_1980 - اغتيال المغني الإنجليزي جون لينون في نيويورك على يد شخص مختل عقليًا يدعى «مارك شابمان».



_عام 1991 تأسيس اتحاد الدول المستقلة والتي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.

_عام 2007 - مقتل المخرج العراقي عدنان إبراهيم بعد طعنه في رقبته أمام مكتبه في العاصمة السورية دمشق.

_عام 2009 - مجلس الأمة الكويتي يناقش الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في الكويت يستجوب بها رئيس الحكومة، وقد انتهى الاستجواب بتقديم طلب من 10 نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة.



_عام 2011 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس استشاري تكون مهمته معاونة المجلس الأعلى وإبداء المشورة في الفترة الانتقالية وحتى إتمام نقل السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخبين.

_2021 مقتل رئيس أركان الدفاع الهندي بيبين روات و12 آخرين في حادث تحطم مروحية.

وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا بقيادة المستشار أولاف شولتس.

_2022 الانتخابات العامة المبكرة في دومينيكا تسفر عن فوز حزب العمل الحاكم بأغلبية المقاعد.

_عام2024 سقوط آل الأسد في اليوم الحادي عشر من عملية ردع العدوان التي شنتها المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد الحاكم.