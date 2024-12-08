انطلاق مبادرة "أنت الحياة" في كفر سعد في دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الوسطاني مركز كفر سعد، وتأتي هذه المبادرة التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2024، كأول مبادرة توعوية متكاملة على مستوى الجمهورية، بهدف تقديم الدعم المجتمعي لكافة فئات المجتمع، وذلك بحضور المعتصم بالله الجنيدي، منسق مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، ومحمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، و مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة.

وتشمل المبادرة العديد من الأنشطة والخدمات المجانية، منها قوافل انسانية مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، وقافلة طبية في مختلف التخصصات من جامعة حورس، وامتحانات محو الأمية من هيئة تعليم الكبار، ومساعدات للغارمات، وندوات للتوعية ضد مخاطر الغرم من مؤسسة مصر الخير، وفاعليات رياضية من مديرية الشباب والرياضة، وإصدار بطاقات الرقم القومي من خلال الخدمة المتنقلة من مكتب الأحوال المدنية ضمن فاعليات الخدمات المقدمة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وفاعليات توعوية للأطفال وورش عمل لتوعية الكبار بمخاطر الإدمان وطبيب استشارات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعروض مسرحية ومعرض كتاب ورش عمل حرفية من مديرية الثقافة، وملتقي توظيف بالتعاون بين مجمع عمال مصر وجمعية المستثمرين دمياط الجديدة، وعيادة متخصصة في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مقدمة من مبادرة صحة المرأة، وأفلام تعليمية تفاعلية للأطفال من قناة موكي من مؤسسة اراسكوب ، والتى تناقش قضية التنمر واخطارها وكيفية التعامل معها والتوعية بأسلوب التعامل الأمثل ، وتحقيق خطة الدمج للأطفال من ذوى الهمم وذلك فى إطار رؤية الدولة وايماناً بدورهم الفعال بالمجتمع

في البداية تفقدت "نائب المحافظ" الفاعليات والأنشطة الموجودة، واستمعت إلى شرح مفصل عن الفاعليات الموجودة، وأشادت بأهمية هذه المبادرة في رفع الوعي المجتمعي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن مبادرة "أنت الحياة" تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضحت نائب محافظ دمياط، أن هذه المبادرة تحمل في طياتها رسالة سامية تتمثل في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم والمساعدة لأهلنا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بأبناء الوطن وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وهي تعكس مدى حرصنا على بناء مجتمع متماسك ومتكاتف.

كما وجهت الشكر كل الجهات المشاركة في هذه المبادرة، ودعت الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة، مؤكدةً إننا على ثقة بأن مبادرة "أنت الحياة" ستترك أثرًا إيجابيًا على حياة الكثيرين.