فريق يد الأهلي يهزم القناة في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، الفوز على القناة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

وحسم فريق يد الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 22 -13 قبل ان يواصل التقدم والسيطرت على مجريات اللعب لينهي اللقاء بفارق كبير بنتيجة 44 - 21 .

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سموحة بنتيجة 34-23، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري.

أنهى فريق يد الأهلي المرحلة الأولى من دوري المحترفين في المركز الثاني خلف الغريم التقليدي الزمالك ، حيث حقق الأهلي الفوز في 12 مباراة وخسر مباراة واحدة أمام الزمالك.