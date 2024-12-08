ريال سوسيداد يحقق الثلاثية على ليجانيس في الدوري الاسباني

حقق فريق ريال سوسيداد فوزًا عريضًا على مضيفه ليجانيس، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني الممتاز.

حيث انتهى الشوط الأول بتقدم سوسيداد بهدف وحيد سجله اللاعب برايس مينديز في الدقيقة 14، ليمنح فريقه التقدم قبل استراحة الشوطين.

وفي الشوط الثاني، استمر الفريق الضيف في سيطرته، حيث عزز أندير بارينتشيا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 78. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، أضاف قائد الفريق ميكيل أويارزابال الهدف الثالث في الدقيقة (90+2) ليؤكد فوز سوسيداد الكبير.

وبهذه النتيجة، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 24 نقطة، ليحافظ على مكانه في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني. في المقابل، تجمد رصيد ليجانيس عند 15 نقطة، ليظل في المركز 15.

ويأتي هذا الفوز الثاني على التوالي لريال سوسيداد، الذي يواصل تحسين نتائجه في المسابقة، بينما يواصل ليجانيس صراعه في منتصف الجدول.