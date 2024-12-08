قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل عامل خردة بالدقى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل عامل خردة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة بمنطقة الوجه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه عامل خردة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.