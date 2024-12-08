وزير الرياضة يوجه رسالة بشأن مدرجات استاد النادي المصري الجديد

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة بشأن استاد النادي المصري الجديد، اليوم الأحد، قائلًا:"مبقاش في مدرج من بتاع زمان.. أنا بدي رسالة الاستاد اتغير".

وأضاف وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، أن اتجاهات الاستاد القديم كان بها خطأ وجرى تلافي ذلك في التصميم الجديد للاستاد.