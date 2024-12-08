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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"نزلت تشتري حلوى فأبتلعها الأسانسير".. حكاية سقوط طفلة من الطابق الثامن

ارشيفية
ارشيفية
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تجري الأجهزة الأمنية بشمال الجيزة، التحقيقات حول وفاة طفلة اثر سقوطها داخل فراغ بين الباب والأسانسير.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال أسرة الطفلة، وأكدوا أن الطفلة كانت فى زيارة لدى جدتها وقررت النزول لشراء بعض الحلوى، وأثناء دلوفها للأسانسير سقطت داخل فتحة بينه وبين الباب، من الطابق الثامن.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الطفلة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركزشرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من اسانسير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

جرى اتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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