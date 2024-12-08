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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جولة موسعة لنائب محافظ الجيزة بقرى كفر حكيم وكومبرة وناهيا بكرداسة

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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  • أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز كرداسة.
    حيث تفقد النائب شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وتشمل محاور المهندس شريف إسماعيل والمحور العمودي وناهيا بولاق ومحور صفط اللبن وترعة عبد العال والمريوطية، في إطار تكليفات المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة.

كما تابع النائب ميدانيا أعمال الطبقة الرابطة الرصف بطريق المنصورية كرداسة حتي منطقة الصليبة بطول ٣ كم ، وشدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة .

كما تفقد نائب المحافظ قري كفر حكيم وكومبرة وناهيا وطريق اللبيني للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات داخل القري، مشددا باستمرار رفع مستوي النظافة.
ووجه النائب بسرعة استكمال شبكات  الصرف الصحى بقرية ناهيا تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة حيث تم تشغيل خدمة الصرف الصحي بنسبة ٧٠ % من قرية ناهيا منذ أكثر من ٤ سنوات.

والتقي النائب بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.
رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصررئيس مركز كرداسة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

جولة موسعة لنائب محافظ الجيزة قري كفر حكيم وكومبرة وناهيا سرعة أستكمال شبكات الصرف الصحى بقرية ناهيا طريق المنصورية كرداسة ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة محاور المهندس شريف إسماعيل المحور العمودي وناهيا بولاق المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة