ارتفع سعر الذهب اليوم، مقدار 35 جنيها داخل محلات الصاغة معززا بسقوط النظام السوري.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3715 جنيها للبيع و 3740 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4245 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18نحو 3184 جنيها للبيع و 3205 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2476 جنيها للبيع و 2494 جنيها للشراء.
سجل سعر أوقية الذهب 2632 دولارا للبيع و 2633 دولارا للشراء والجنيه الذهب نحو 29.72 ألف جنيه للبيع و29.92 الف جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم
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ارتفع سعر الذهب اليوم، مقدار 35 جنيها داخل محلات الصاغة معززا بسقوط النظام السوري.
ارتفع سعر الذهب اليوم، مقدار 35 جنيها داخل محلات الصاغة معززا بسقوط النظام السوري.