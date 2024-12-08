الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم، مقدار 35 جنيها داخل محلات الصاغة معززا بسقوط النظام السوري.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3715 جنيها للبيع و 3740 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4245 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 18نحو 3184 جنيها للبيع و 3205 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2476 جنيها للبيع و 2494 جنيها للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب 2632 دولارا للبيع و 2633 دولارا للشراء والجنيه الذهب نحو 29.72 ألف جنيه للبيع و29.92 الف جنيه للشراء.