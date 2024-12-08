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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب اليوم، مقدار 35 جنيها داخل محلات الصاغة  معززا بسقوط النظام السوري.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3715 جنيها للبيع و 3740 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4245 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18نحو 3184 جنيها للبيع و 3205 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2476 جنيها للبيع و 2494 جنيها للشراء.
سجل سعر أوقية الذهب  2632 دولارا للبيع و 2633 دولارا للشراء والجنيه الذهب نحو 29.72 ألف جنيه للبيع و29.92 الف جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 عيار24 عيار18 سعر الجنيه الذهب