أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أنهم اختاروا القرار الأصعب ببناء استاد النادي المصري الجديد بدلا من أعمال الترميم وهدم أجزاء وإعادة بنائها.

وزير الرياضة: اخترنا القرار الأصعب ببناء استاد النادي المصري الجديد

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، أن الاستاد الجديد مشروع قومي، ورئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستجابة لمطلب أبناء بورسعيد ببناء الاستاد في نفس موقعه القديم وأيضا تطوير المنطقة ككل.

ومن المنتظر، أن يتفقد وزير الشباب والرياضة موقع بناء استاد النادي المصري الجديد لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.