ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الرياضة: اخترنا القرار الأصعب ببناء استاد النادي المصري الجديد

وزير الرياضة خلال
وزير الرياضة خلال كلمته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أنهم اختاروا القرار الأصعب ببناء استاد النادي المصري الجديد بدلا من أعمال الترميم وهدم أجزاء وإعادة بنائها.

 

وزير الرياضة: اخترنا القرار الأصعب ببناء استاد النادي المصري الجديد 

 

 

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، أن الاستاد الجديد مشروع قومي، ورئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستجابة لمطلب أبناء بورسعيد ببناء الاستاد في نفس موقعه القديم وأيضا تطوير المنطقة ككل.

ومن المنتظر، أن يتفقد وزير الشباب والرياضة موقع بناء استاد النادي المصري الجديد لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وزير الشباب والرياضة النادي المصري استاد النادي المصري بورسعيد محافظة بورسعيد