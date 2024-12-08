جمال علام ومشهور يكرمان الحكمين "التونسي وياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبيّن

استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، واللواء حلمي مشهور عضو المجلس، الحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لتكريمهما نظرا لحسن تصرفهما خلال إدارة مباراتي غزل المحلة والقناة في دورى الجمهورية، وصدفة وسوهاج بدوري القسم الثالث وإنقاذهما حياة لاعبيّن بعد تعرضهما لبلع لسانه وارتجاج في المخ خلال اللقاءات.

وأبدي جمال علام وحلمي مشهور خالص الشكر والتقدير للحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين، لحسن تصرفهما خلال إدارة المباراتين بمجرد أن لمحا سقوط اللاعبين علي الارض، فقاما بإيقاف المباراتين والجري بسرعة نحو اللاعبين وتقديم الإسعافات الأولية لهما لحين نزول الجهاز الطبي للفريقين حتي تم إنقاذ اللاعبين .

ويحرص مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ولجنة الحكام علي تنظيم الدورات الطبية للاسعافات الاولية بصفة دورية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين لمواجهة أى ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات.