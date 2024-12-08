الصناعات الهندسية: الاتفاق على مشاركة محافظة قنا بمعرض تعميق التصنيع المحلي

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل التعاون بين الغرفة والمحافظة في فتح فرص استثمارية لهذا القطاع الهام بالمدن النقطتين الصناعيتين بقنا .

حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة وأحمد حسين باتحاد الصناعات وعدد من المصنعين .

ورحب محمد المهندس رئيس الغرفة بالمحافظ ونائبه على زيارتهم الكريمة، مؤكدا ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة و لها فرص كبيرة في الوجه القبلي.

ووجه المهندس الدعوة إلى محافظ قنا والمستثمرين بقنا المشاركة في معرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرفة فبراير القادم بارض المعارض بالقاهرة و رحب المحافظ بالدعوة و المشاركة.

وأوضح رئيس الغرفة ان الغرفة قامت بجولات في الصعيد و بالفعل زورنا محافظة سوهاح، مؤكدا ان

الهدف واحد ونحن نحاول تعميق التصنيع المحلي و الحد من الواردات ولابد من معرفة الصناعات المستهدفة في قنا .

واشار محافظ قنا إلى أن الهدف من اجتماع اليوم، هو كيفية جذب استثمارات لقنا في قطاع الصناعة و نعمل حاليا على تحديث خريطة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار التنسيق بين جهات الولاية على الأراضي الصناعية

وأشار إلى وجود منطقتين صناعيتين في قنا رئيستين وتم نقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية وهي منطقة.

وطرح المحافظ الفرص الاستثمارية بقنا وعناصر الجذب والاستثمار هناك، موكدا على أن المحافظة بصدد عقد مؤتمر عن الاستثمار بمحافظة قنا بالنصف الأخير من شهر فبراير.



واوضح الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ان التعليم الصناعي بالوجه القبلي لابد من التركيز عليه بشكل أكبر مثل الدلتا و القاهرة الكبرى ويجب تطوير مدارس التعليم الصناعي والمصانع المنشآة هناك دور اساسي لها تطوير المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية موكدا ان أتاحت المدارس دور الدولة وتطوير المدارس دور اتحاد الصناعات.

ونوه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إلى أن هناك العديد من المميزات الاستثمارية بالمحافظة مثل وجود عمالة مدربة و أراضي صناعية مرفقة بمساحات كبيرة تستوعب اي نشاط صناعي ومواد خام للعديد من القطاعات الصناعية.

وكشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية انه لابد معرفة عناصر الجذب في الاستثمار بقنا والتأكيد على دخول القطاع المصرفي في وتمويل مشروعات هناك بفائدة ميسرة وتطوير ورفع كفاءة العمالة هناك وإتاحة اراضي صناعية بأسعار مناسبة للمصنعين.

وأسفر الاجتماع عن ضرورة الاسراع في تحديد الخريطة الاستثمارية للمحافظة وترتيب زيارة لعدد من المستثمرين بالقطاع الهندسي لزيارة المناطق الصناعية بقنا و التعرف على الفرص الاستثمارية هناك واعادة هيكلة المناطق الصناعية القائمة وصولا إلى توفير مدن صناعية متكاملة، واخيراً مشاركة محافظة قنا بمعرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرف بداية فبراير المقبل لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة.