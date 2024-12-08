«مدبولي»: إفريقيا تحتاج 2.3 تريليون دولار على الأقل للتعامل مع تغير المناخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من القارة الإفريقية، مشددًا على أن إفريقيا تحتاج على الأقل 2.3 تريليون دولار للتعامل مع تغير المناخ، والخفض من درجات الحرارة، متابعًا: «كيف ستحصل القارة على هذه الأموال للتعامل مع التغير المناخي والحد من تأثيراته؟».

وأوضح «مدبولي»، خلال كلمته في منتدى الدوحة 2024، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك تصريحات لكثير من الدول المتقدمة، التي سوف تساهم بأكثر من مليون دولار للتعامل مع تغييرات المناخ، موضحا: «لا يوجد شيء صادق ولا يوجد شيء ينفذ».

وشدد على أنه من خلال مؤتمر المناخ «كوب 29»، لا بد أن يجري تحديد الهدف الأساسي لكي يجري تنفيذه، خاصة للدول النامية، التي تحتاج لأموال باهظة للتعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن «هناك الكثير من المشكلات في التمويل، لكن لا يوجد أي شخص يمكنه التعامل مع ذلك».