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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يؤكد دعمه لاستقرار سوريا وسيادتها

العراق وسوريا
العراق وسوريا
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قالت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الأحد، إنها تتابع عن كثب التطورات في سوريا وتواصل الاتصالات الدولية لضمان استقرار وأمن جارتها.

وأضافت الحكومة العراقية أن العراق يؤكد على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، ويشدد على أن أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها تشكل أهمية قصوى ليس للعراق فحسب، بل ولأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأعربت عن دعمها للجهود الإقليمية والدولية "الهادفة إلى تعزيز حوار شامل يضم كل الفصائل والوجهات النظر في سوريا" والذي من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد دستور.

﻿وحذرت بغداد أيضا من أن أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية أو دعم طرف على آخر "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع والانقسام".

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