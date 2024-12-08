الدورى الإسبانى.. بيرينجور وويليامز يقودان بيلباو لمواجهة فياريال

أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".

وجاء تشكيل فريق بيلباو كالتالى:

حراسة المرمى: جولن اغيريزابالا.

خط الدفاع: دانييل فيفيان، ايتور باريديس، يوري بيرشيش، بينيات برادوس.

خط الوسط: اوسكار دي ماركوس، اينييغو رويز دي جالاريتا، جوركا جوروزيتا، أوهيان سانسيت.

خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.



ويحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما يتمركز فريق أتلتيك بيلباو فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.