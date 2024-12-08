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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياضة البرلمان تكشف موعد الانتهاء من تنفيذ استاد النادي المصري

دكتور محمود حسين
دكتور محمود حسين
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أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الشركة المنفذة لمشروع استاد النادي المصري الجديد وعدت الانتهاء من تنفيذ الاستاد شهر يونيو عام 2025.

 

ووجه رئيس اللجنة، الشكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد على إقامة الاستاد في نفس موقعه القديم، وكذلك الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ونواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ كافة القائمين على المشروع على جهودهم ودعمهم.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الوزارة أن يجرى الإجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد، حيث نسق الدكتور محمود حسين مع وزير الشباب والرياضة أن يكون هذا الاجتماع في بورسعيد، وهو ما استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية للمشروع.

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