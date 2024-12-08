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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل ستاد جودسويل أكبابيو استعدادًا لمواجهة أنيمبا

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد جودسويل أكبابيو الدولي استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، في إطار مباريات الجول الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل نيجيريا.


وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل توجه اللاعبين إلى ملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة إنيمبا.

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