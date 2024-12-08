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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. تعرف على تشكيل فياريال لمواجهة أتلتيك بيلباو

فياريال
فياريال
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أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ 166 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".
وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:
حراسة المرمى: دييجو كوندي.
خط الدفاع: راؤول ألبيول، لوجان كوستا، خوان بيرنات.
خط الوسط: كيكو فيمينيا، دانيال باريخو، سانتي كوميسانيا، باب غايي، أليخاندرو باينا رودريغيز.
خط الهجوم: يريمي بينو، ثيرنو باري.
ويحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما يتمركز فريق أتلتيك بيلباو فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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