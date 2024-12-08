مدير المشروع: انتهاء 80% من الهيكل الخرساني لاستاد المصري الجديد

أعلن المهندس محمد القاضي، مدير مشروع استاد النادي المصري الجديد، اليوم الأحد، انتهاء 80 % من الهيكل الخرساني للاستاد في نفس موقعه القديم.

مدير مشروع استاد النادي المصري: انتهاء 80% من الهيكل الخرساني للاستاد الجديد

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، على مشاركة أكثر من 150 عامل ومشرف ومهندس في بناء الاستاد ويعملون على مدار 24 ساعة للانتهاء منه في أقرب وقت.

وأشار إلى أنه جرى أيضا الانتهاء من بناء 90 % من فندق اللاعبين، لافتا أنه يجرى بناء استاد النادي المصري وفق أحدث متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".