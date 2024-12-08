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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لحظة وصول الرئيس السيسي النرويج (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك الملكة "ماري"، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وان الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع الرئيس اعتزازاً بالزيارة التاريخية للرئيس إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولة الرئيس الأوروبية

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مملكة النرويج