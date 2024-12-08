ريم بهجت: اختيار عمرو المصرى نائبًا لرئيس جامعة مطروح إضافة قوية للتعليم الجامعي

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، أن القرار الجمهوري بتعيين أحد قيادات الجامعة وهو الدكتور عمرو أحمد عبد المنعم المصري عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، في منصب نائب رئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث، يعكس ما تتمتع به مصر للمعلوماتية من خبرات أكاديمية وقامات رفيعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فالجامعة منذ تأسيسها تحرص على ضم أكفأ الكوادر المتميزة ضمن أعضاء هيئة التدريس والإدارة العليا، انعكاسا لالتزامنا بالتطوير الدائم، وهو الأمر الذي مكننا من عقد شراكات أكاديمية محلية وعالمية عديدة لتزويد الطلاب بتعليم عالي الجودة يضاهي ما تقدمه كبرى الجامعات العالمية.

وقالت أن هذا الاختيار لقامة أكاديمية مثل الدكتور عمرو لاشك ستكون إضافة قوية لجامعة مطروح، وللتعليم العالي بمصر عموما نظرا لخبراته المتعددة حيث عمل كباحث أول في معهد ماكس بلانك للمعلوماتية وأستاذ في جامعة كوبنهاغن، كما شغل منصب رئيس قسم هندسة الحاسب بجامعة الإسكندرية، التي تخرج منها وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير. كما حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة روتجرز، نيوجيرسي، عام 2001، الى جانب تأليفه لأكثر من 100 ورقة بحثية.

وأخيرا شغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية منذ انشائها. وأشارت الى أن جامعة مصر للمعلوماتية يسعدها التعاون مع جامعة مطروح وجميع الجامعات المصرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث نسعي في جامعة مصر للمعلوماتية الى تكوين جيل متميز من الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبار القطاع أمل مصر في الارتقاء بالاقتصاد القومي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030