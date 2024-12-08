رئيسة وزراء إيطاليا تجري محادثات مع ترامب وماسك في باريس

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها أجرت محادثات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على هامش حفل عشاء في باريس مساء السبت استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني شاركت في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية – على منصة "إكس" اليوم الأحد – إنها كانت فرصة ممتعة للحوار في الإليزيه مع دونالد ترامب وإيلون ماسك، ونشرت صورا من محادثاتها.

وكانت جورجيا ميلوني أعربت مسبقا استعدادها ودونالد ترامب للعمل بالتنسيق الوثيق بشأن القضايا الدولية الرئيسية بدءا من الحرب في أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط بهدف مشترك في تعزيز الاستقرار والأمن، وفي سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد خمس سنوات من الحريق الحفل الذي جرى بحضور دولي لافت.