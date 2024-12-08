رولا خرسا: حزينة من قلبي على سوريا

علقت الإعلامية رولا خرسا على الأحداث في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت رولا خرسا:" حزينة من قلبي علي سوريا، ربنا يسترها وما تتقسمش، وشرق أوسط جديد".

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.