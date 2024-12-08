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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تفتتح مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
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شهد الدكتورعرفه صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، افتتاح مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف الدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

 

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان (الفنانة عزه لبيب، والمخرج إسلام إمام، والفنان ياسر عزت) وعدد كبير من الطلاب، وذلك اليوم الأحد 8/12/2024 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

 

صرح الدكتور عرفه صبري، أن إدارة الجامعة تؤمن بمواهب الشباب وتعمل على تنمية قدراتهم وتطويرها ووضعها على الطريق الصحيح، مؤكدا أهمية مهرجان المسرح الذي يتم تنظيمه كل عام، حيث يسهم في إفراز مواهب فنية واعدة ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بطرق فنية مبتكرة.

 

وأشار الدكتور وائل طوبار، إلى أن المهرجان يشارك به هذا العام 15 عرضًا مسرحيًا من كليات الجامعة، ويمتد في الفترة 7 ديسمبر وحتى 17 ديسمبر 2024 مضيفًا أن المسرح يمثل أهمية كبيرة في تشكيل وعي الشباب وبناء وتكوين شخصياتهم.

 

 

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