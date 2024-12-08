ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حمزة نمرة: "اللهم لطفك بسوريا وأهلها"

حمزة نمرة
حمزة نمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق المطرب حمزة نمرة، على الأحداث في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد عبر حسابه على تطبيق "X"، تويتر سابقا.

وقال حمزة نمرة: "اللهم لطفك بسوريا وأهلها وهيئ لهم الخير واكفهم شر كل ذي شر آمين".
 

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.
 

حمزة نمرة اللهم لطفك بسوريا وأهلها