علق المطرب حمزة نمرة، على الأحداث في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد عبر حسابه على تطبيق "X"، تويتر سابقا.

وقال حمزة نمرة: "اللهم لطفك بسوريا وأهلها وهيئ لهم الخير واكفهم شر كل ذي شر آمين".



وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

