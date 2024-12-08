ختام الدورات التدريبية لأطباء التكليف في الرعاية الصحية بالمنوفية

اختتمت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنوفية، فعاليات دورتين تدريبيتين لأطباء التكليف على حزمة البرامج الفنية والإدارية، والتي استمرت لمدة 18 يوماً، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , وتحت إشراف الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بمحافظة المنوفية.

تضمنت الدورات التدريب على برامج طب الأسرة، التسجيل الطبي، الإنعاش القلبي الرئوي، أساسيات السونار، أعمال تنظيم الأسرة، رعاية الأمومة والطفولة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض غير السارية، إلى جانب الأعمال الوقائية والصحة المدرسية.

كما تناولت الدورات أدلة العمل الإكلينيكية ومتطلبات السلامة الوطنية، بالإضافة إلى التدريب على المنح والبعثات والنيابات والأعمال الإدارية. جاءت هذه الدورات في إطار حرص وزارة الصحة وقطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة على رفع كفاءة الأطباء، والتعرف على أحدث البروتوكولات للاكتشاف والتشخيص المبكر وإدارة الأمراض.

تُعد هذه الدورات جزءاً من الجهود الرامية إلى رفع الوعي الصحي وتعديل نمط الحياة الصحي، مما يسهم في تقليل نسب المراضة والوفيات من الأمراض السارية وغير السارية، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.