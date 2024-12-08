رشا شربتجي: "يارب تكون المرحلة القادمة عمل وسلام في سوريا"

علقت المخرجة السورية رشا شربتجي، على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، عبر حسابها على تطبيق "X"، تويتر سابقا.



وقالت رشا: "يارب تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وسلام ومحبة وتنصف هالشعب يلي داق كل أنواع المرار والوجع لمدة 14 سنة، بلدنا بحاجة ناس تحبها وتساعدنا لنكسر الخوف يلي جواتنا، يارب يكون القادم عادل ومعتدل ومحب ويرسم خريطة سوريا الجميلة اللي منتمناها ومنتمنى نكمل فيها، سوريا لكل السوريين".

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.