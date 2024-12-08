"شلبي" يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بدنشواي

قام فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، برفقة محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي بجولة ميدانيةٍ داخل إدارات مجمع خدمات المواطنين تفقد خلالها سير العمل وانتظام حضور الموظفين بالوحدة القروية وإدارات المجمع.

وتابع شلبي نسب الإنجاز بملف التصالح بالوحدة مؤكداً على توعية المواطنين بضرورة استكمال طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء ، ومشدداً على تسريع وتيرة العمل بالملف حرصاً على صالح المواطن.

وأكد رئيس المدينة على المتابعة الجيدة والدقيقة لنقاط المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفات.