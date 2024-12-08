الإسكان: مشروع "قواعد التصرف في أملاك الدولة" سيساهم في تبسيط الإجراءات

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار وزير الإسكان، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، الى جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة.

وأضاف:" تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات".