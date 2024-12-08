سقوط نظام بشار.. سعد رمضان:"سوريا تتحرر"

علق الفنان اللبناني سعد رمضان على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا مستعينا بشعر الكاتب التونسي الراحل أبو القاسم الشابي.

وكتب سعد عبر حسابه على موقع "X"، تويتر سابقا من قصيدة “إرادة الحياة”:"إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر، وأضاف، سوريا تتحرر".

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

