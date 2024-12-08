وزير الرياضة يصل بورسعيد لمتابعة العمل في ستاد المصري

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الي ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء أركان حرب / محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمتابعة العمل في ستاد النادي المصري، وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وانهاء الإنشاءات.

وعقب وصوله، التقي وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بالسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة الوضع الانشائي الحالي لاستاد النادي المصري، بحضور ممثلي الشركة المنفذة "وادي النيل"، ⁠استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، ممثل النادي المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.