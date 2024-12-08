وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى حميات جرجا

أجري صباح اليوم الأحد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى حميات جرجا، رافقه خلالها الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بحضور المهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان و الدكتور حسام سالم مدير مستشفى جرجا العام و النائب الهامي البارودي عضو مجلس النواب و ا. عاطف الصمطي رئيس مجلس مدينة جرجا و مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية و مدير مكتب وكيل الوزارة و أعضاء المكتب الفني

و تفقد دويدار والوفد المرافق له أدوار المستشفي المختلفة والمكونة من اربع طوابق وذلك للوقوف على امكانيات المستشفي و كيفية الإستفادة منها اقصي إستفادة ممكنة للصالح العام و لتقديم خدمة طبية افضل وتليق بالمواطن الجرجاوي .

حيث وجه دويدار بنقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلي مستشفي حميات جرجا.

كما وجه أيضاً الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بتدشين وحدة غسيل كلوي بالمستشفي لخدمة أهالي المركز وكذلك توجيه الطب العلاجي بتشغيل وحدة العناية المركزة وتوفير الكوادر الطبية لها .

يأتي ذلك ضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة وكذلك تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة والمنشآت الصحية بالمحافظة

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